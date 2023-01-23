『GALLIUM ガリウム ロトブラシセットB ハンドル + ボア BH&NH ミックス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 38分に出品され04月03日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明

作業効率UP!! 手間のかかるホットワクシングのブラッシングを時間短縮!（スキー・スノーボード兼用）

ロトブラシ ボア＆ナイロンミックスと専用ハンドルのセットです。

※ご使用には専用ドリルが必要です。(別売）



仕様

ブラシの長さ／約20

ブラシ台座の径／直径5

毛の長さ／約6

毛の色／ブラック