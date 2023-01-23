『GALLIUM ガリウム ロトブラシセットB ハンドル + ボア BH&NH ミックス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 38分に出品され04月03日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明
作業効率UP!! 手間のかかるホットワクシングのブラッシングを時間短縮!（スキー・スノーボード兼用）
ロトブラシ ボア＆ナイロンミックスと専用ハンドルのセットです。
※ご使用には専用ドリルが必要です。(別売）
仕様
ブラシの長さ／約20
ブラシ台座の径／直径5
毛の長さ／約6
毛の色／ブラック
GALLIUM(ガリウム) ロトブラシ専用ドリル LD0005 LD0005
¥ 8343
コスラボワックス(Coslabowax) LIQUID THE TOP HF CL1038
¥ 8338
HOLMENKOL(ホルメンコール) オーバルブラシ スチール 24522
¥ 8292
threeten(スリーテン) 3X+PLUS クリアデッキ LFB ロング用テールデッキ含む(大判など8枚入り)
¥ 8264
サーフエイト(SURF8)5mm スプリットソール 中割れ 23.0cm 82F1G3
¥ 8260
トコ ベースアングルワールドカップ 0.5° ボードチューン 5560042
¥ 8245
20モデル RIDE HARPER BLACK ☆5(22.0cm)以下の小さいサイズ限定☆60%OFFの大特価☆女性用モデルですがお子様にも☆
¥ 8624
サロモン スノーボードギア ブーツ キッズ WHIPSTAR Black/Black/White L41685300 SALOMON
¥ 8624
ジャンプスーツ スキーウェア キッズ スノーコンビ 恐竜柄 男の子 子供 雪遊び カバーオール n27587 ブラック 120cm
¥ 8590
ニーマンバイ］ボア フェイク ムートン ジャケット コート フライトジャケット もこもこ アウター ハーフコート アウトドア レザー ショー
¥ 8590
TaoTech スノーボード グローブ カバー ケブラー カービング メンズ レディース ミトン スキーグローブ 防水 ミトン 緩衝 (L-
¥ 8590
ビッグホーンスキーブーツ(Bighorn Ski Boots) スキーブーツ CABRIO アッシュブラック 27.0cm CABRIO A
¥ 8496
BXB(ビーエックスビー) ジュニアスノーボードブーツ Jr Boots 20cm
¥ 8428
BXB(ビーエックスビー) ジュニアスノーボードブーツ Jr Boots 20cm
¥ 8428
イエスフォーオール(Yes4All)木製バランスボールローラー トレーナーローラーボード バランストレーニングボード 滑り止め表面 ボディコ
¥ 8390
ノースコースト(North Coast) ボードケース 3WAYタイプ スノーボード 160cmまで NW-5009 BL ブルー
¥ 8335
【訳あり】 NITRO AVENGER ブーツ ホワイト×ブラック 送料無料 ウィンタースポーツ スノーボード ブーツ ナイトロSALE 【送料無料】
¥ 8316
ジャンプスーツ スキーウェア キッズ スノーコンビ 恐竜柄 男の子 子供 雪遊び カバーオール n27587 ブラック 120cm
¥ 8283
落札価格8386円
597 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！