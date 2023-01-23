『ディオール アディクト オーフレッシュ オードトワレ EDT SP 50ml 並行輸入品 DIOR 香水 クリスチャンディオール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 34分に出品され03月31日 03時 34分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量：50ml
製品説明
フリージアとスズランの輝くようなフローラル ブーケをカラブリアン ベルガモットが際立たせ、
ホワイト ムスクがやさしく包み込みます。
花々とフルーツがはじけるスパークリング フローラル。
並行輸入品の為、画像に多少違いがある場合がございます。
ブランド名：ディオール
原産国：海外
区分：化粧品
広告文責：株式会社ソメイTEL:050-5898-9715
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落札価格8386円
9 入札履歴
終了
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