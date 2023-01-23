『★送料・関税無料★ConairMAN All-in-One Beard Trimmer for Men， For Body， Face， Ear an【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 03時 34分に出品され04月24日 03時 34分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ConairMAN All-in-One Beard Trimmer for Men， For Body， Face， Ear and Nose Hair Trimmer， 8 piece Mens Grooming Kit， Lithium Battery-Powered
|ブランド名
|商品コメント
| Mens all-in-1 lithium ion rechargeable face Body trimmer: a mans face is his statement. The ConairMAN lithium ion powered all-in-1 face Body rechargeable trimmer has everything you need for clean， precise grooming head to toe
Portable Powerful Wet/dry: this rechargeable trimmer includes 2 full-size attachment designed for body grooming， ear/nose trimmer， trimming blade， 3 jawline combs， 5-position adjustable comb， adapter， USB cable. Wet/dry - Use in or out of shower
Respect the ritual: dont crack under the pressure to look good. ConairMAN has beard trimmers， home barbering kits， electric shavers more for precision cuts trims so you can get your look right
Innovative grooming tools: from hair Beard clippers to trimmers， shavers， epilators home haircut kits-conair makes high-quality grooming tools for men Women.
Personal Care from Conair: our personal Care line includes high-quality skincare tools， lighted mirrors， haircut kits， beard mustache trimmers Ear/nose trimmers， ladies shavers Oral care. Conair makes every personal Care tool for your daily routine
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0074108437365
商品コード
YS0000047840058124
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¥ 8355
落札価格8386円
520 入札履歴
終了
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