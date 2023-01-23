『Faux Locs Crochet Hair 12 Inch 6 Packs Goddess Locs Crochet Hair for Women【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 14時 14分に出品され04月12日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Faux Locs Crochet Hair 12 Inch 6 Packs Goddess Locs Crochet Hair for Women Soft Locs Pre Looped Crochet Braids with Wavy Curly Ends Boho Locs Synthetic Braids Extensions (12inch， 1B#) ブランド名 商品コメント Hair StyleFaux locs crochet hair for black women， goddess locs crochet braids with wavy curly ends. High quality synthetic fiber， this boho queen locs is handmade， soft and natural， resemble the touch and feel of real human hair.brHair Advantages We have improved the disadvantage that the roots are too thick and too rough，the tail is curly wavy， not easy to be tangle，light weight， no shedding， no smell， itch free， durable and not easy to break. You will get many compliments when you wear this boho queen locs hairstyle.brEasy to Install Pre looped Goddess locs crochet hair has a big loop， easy to install， beginners friendly. You will get one crochet needle in the package， you can directly install it by yourself， save much time and money.brHair DetailLength 12inch， 16inch and 24inch. 12 strands/pack， 6 packs/lot. Color 1B#， OT1B/27#， OT1B/30#， OT1B/Bug#， OT1B/27/613#， OT1B/30/27#. Usually 6-7 packs can make a full head， if you want your hair to look fuller， you can buy an extra 1 pack/lot.brServiceBoho queen locs crochet hair is perfect protective hairstyle for black women， girls， ladies， kids. Fast delivery， High quality after-sales service. If you have any question， please feel free to contact us. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab レディースファッション ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

商品コード YS0000021738181103

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ Faux

Locs

Crochet

Hair

12

Inch

6

Packs

Goddess

Locs

Crochet

Hair

for

Women