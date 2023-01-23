『電動剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/枝切り/果樹用 園芸用 剪定用具 盆栽【バッテリー充電器別売】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 19時 17分に出品され03月20日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このコードレス剪定鋏はSK5高炭素鋼から鍛造され、湾曲したデザインと組み合わせることで、木の枝を滑らかできれいに切断できます。4速調整，1.38in/ 30 mmの枝を簡単にカットできます。



ポータブルで軽量

0.9kg，せんていばさみそのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。力はいらない！女性も簡単です。



4ポジション開口部の調整方法

電源が入っているとき、「ON/OFF」ボタンを短く押すたびに、操作パネルの対応する緑色のライトが点灯している間、4つの開口部の位置を切り替えることができます!



註釈 電池は付属していませんが、マキタの18V電池でも動作します!



幅広く活用

充電式剪定ばさみ ブドウ、ベリー、低木、バラ、リンゴの木、桜なども切ってもいいです。庭は庭、果樹園、農場、牧草地、公園、裏庭、温室などさまざまな用途に適しています。



マキタの18VリチウムイオンバッテリーBL1830 BL1840 BL1850 BL1850B BL1860 BL1860Bに対応できます。