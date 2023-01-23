『電動剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/枝切り/果樹用 園芸用 剪定用具 盆栽【バッテリー充電器別売】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 19時 17分に出品され03月20日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このコードレス剪定鋏はSK5高炭素鋼から鍛造され、湾曲したデザインと組み合わせることで、木の枝を滑らかできれいに切断できます。4速調整，1.38in/ 30 mmの枝を簡単にカットできます。
ポータブルで軽量
0.9kg，せんていばさみそのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。力はいらない！女性も簡単です。
4ポジション開口部の調整方法
電源が入っているとき、「ON/OFF」ボタンを短く押すたびに、操作パネルの対応する緑色のライトが点灯している間、4つの開口部の位置を切り替えることができます!
註釈 電池は付属していませんが、マキタの18V電池でも動作します!
幅広く活用
充電式剪定ばさみ ブドウ、ベリー、低木、バラ、リンゴの木、桜なども切ってもいいです。庭は庭、果樹園、農場、牧草地、公園、裏庭、温室などさまざまな用途に適しています。
マキタの18VリチウムイオンバッテリーBL1830 BL1840 BL1850 BL1850B BL1860 BL1860Bに対応できます。
剪定ばさみ 電動剪定バサミ マキタ18Vバッテリー対応 電動ハサミ 本体のみ 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18vバッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール 2022進化版
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
Opinel オピネル 折りたたみプルーニングナイフ #10 ガーデニング用
¥ 8386
充電式剪定ばさみ 電動 剪定バサミ 枝切ばさみ 枝切りバサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
太枝切り鋏 植木 剪定用 ニシガキ 太丸 伸縮3段 太枝切鋏 送料B
¥ 8386
2022進化版 電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18バッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール
¥ 8386
剪定ばさみ 電動 剪定バサミ マキタバッテリー互換対応 電動ハサミ 枝切ばさみ 枝切り鋏 切断直径30mm 庭木 軽量 園芸用 ガーデニング おすすめ【本体のみ】
¥ 8386
12月22日迄 剪定ばさみ 鋏 バサミ 園芸鋏 高級 盆栽 枝切り 植木ハサミ 造園 生け花 生垣 日本製 幹日本一 V-1型 金止 180mm（メール便対応・対象商品同梱可）
¥ 8386
剪定バサミ 枝切ばさみ 充電式剪定 ばさみ 電動 剪定バサミ 枝切り鋏 バサミ 切断枝径30mm 軽量 マキタ 18Vバッテリー ガーデニング 盆栽 枝 園芸 本体のみ
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 収納ケース付き 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用 園芸用
¥ 8386
SIS ET1208-201801 高枝健太郎くん 電動高枝切りチェンソー 簡単 らくらく 高い枝 軽々 太い枝 電動 ET1208-201801
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸 送料無料
¥ 8386
電動剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 枝切ばさみ 枝切り鋏 切断直径30mm 庭木 枝切り 軽量 ガーデニング マキタ バッテリー互換対応 おすすめ【本体のみ】
¥ 8386
落札価格8386円
796 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！