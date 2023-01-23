『WORK CARE Professional Gardening Apron with Pockets Quick Release Roo Harve【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 12時 11分に出品され03月24日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 WORK CARE Professional Gardening Apron with Pockets Quick Release Roo Harvesting Apron for Women Men Harvest Weeding Garden Tools Gardener Gift ブランド名 商品コメント Heavy Duty Material: The garden apron is made of canvas with a water-resistant liner， which is lightweight and durable， can fit both women and men well.

Quick Release Lower Pocket: Large bottom pocket with clips allows items to be easily emptied. You can fill up the kanga-roo style pouch with your garden harvest， weeds or other items you have collected and easily empty.

Comfortable Back Cross Straps: The garden apron features adjustable cross straps to adjust for shoulder and neck comfort when worn， helping the entire upper body maintain stability while collecting garden harvest. Our full coverage canvas apron for women and men measures 21” wide x 34” tall and features a long strap to accommodate a 58” waist. Comfortably carry up to 65lbs.

Water-resistant Liner: Double release buckle makes the Roo easy to put on and adjust. The water-resistant nylon will keep the water from weeds and mud from dirty vegetables inside the pouch and not on your clothes. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ 花、ガーデニング DIY、工具 庭、ガーデニング ガーデニングウェア ガーデニングエプロン

商品コード YS0000047439823779