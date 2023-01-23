『Tuitessine Say Aloe to My Little Friend Planter Plant Lover Set of 2 Spring【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 04分に出品され03月12日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Tuitessine Say Aloe to My Little Friend Planter Plant Lover Set of 2 Spring Funny Pun Flower Pot with Bamboo Tray Ceramic Indoor Succulent Hole Spring Summer Birthday Housewarming Gifts (No Plants)
|ブランド名
|商品コメント
|GREAT PLANT POT SET - The decorative planter pot with a farmhouse style font fits the most home decor and can be paired with a variety of plants. This pair of flower pots make a great gift for your friends or family on birthdays， Mother s day， housewarming， etc. br LARGE + SMALL SIZE - Package includes 2 ceramic pots and 2 bamboo trays. Say Aloe pot measures 4.7” Hx4.7” W. Little Friend pot measures 3.1” Hx3.1” W. Plants are NOT INCLUDED， so you can choose and enjoy their preferred plants. br PREMIUM QUALITY MATERIAL - These succulent planters are made of premium quality ceramic material and the punny saying is premium grade vinyl decal that is water， scratch， and abrasion resistant. br DRAINAGE HOLE & BAMBOO SAUCER TRAY - The ceramic plant pot comes with a drainage hole in the bottom to prevent overwatering. A saucer made of bamboo is supplied with the planter pot. br GREAT SERVICE - Purchase with confidence Every order includes new items that are carefully hand packaged and sealed in a box. If you are not happy with your order， contact us and we ll make it right
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000037038310786
6 Pieces Buffalo Plaid Basket Square Storage Basket Buffalo Check Basket Bi
¥ 8386
ファイバーセメントポット ホワイト系 モダン 表面削り 模様付き L 35cm 15リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット ブラック系 モダン 表面削り 模様付き L 35cm 15リットル
¥ 8385
植木鉢 おしゃれ 軽量 ファーバーストーン ポット ツートン ブラウン系 33cm 10リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット グレー系 模様付き M 37cm 27リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット ホワイト系 ファーンプラントデザイン M 39cm 32リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット ブルーブロンズ系 ファーンプラントデザイン M 39cm 32リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット ダークグレー系 リーフ 模様付き M 35cm 24リットル
¥ 8385
ファイバーセメントポット ライトグレー系 リーフ 模様付き M 35cm 24リットル
¥ 8385
植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 ソリッド アーバンプランツポット
¥ 8385
植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 マーブル アーバンプランツポット
¥ 8385
植木鉢 おしゃれ 横ライン丸型 アンティーク 素焼き鉢 テラコッタ RV 28cmと36cmの大小セット ショコラ
¥ 8385
植木鉢 おしゃれ 軽量 ファーバーストーン ポット ツートン ブルー系 33cm 10リットル
¥ 8385
植木鉢 おしゃれ 軽量 ファーバーストーン ポット ツートン ブラック系 33cm 10リットル
¥ 8385
植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 アーバンプランツポット ソリッド
¥ 8385
軽量・合成樹脂製ポット 角型 スクエア 40cm 43リットル ダークグレー系◆鉢底穴の有無の選択可能です◆穴無は睡蓮鉢として使用可◆内側底に突起あり
¥ 8385
軽量・合成樹脂製ポット 角型 スクエア 40cm 43リットル アイボリー系◆このサイズは鉢底穴の有無の選択可能です◆穴無は睡蓮鉢として使用可◆内側底に突起あり
¥ 8385
植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 アーバンプランツポット マーブル
¥ 8385
落札価格8386円
287 入札履歴
終了
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