『Tuitessine Say Aloe to My Little Friend Planter Plant Lover Set of 2 Spring【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 04分に出品され03月12日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Tuitessine Say Aloe to My Little Friend Planter Plant Lover Set of 2 Spring Funny Pun Flower Pot with Bamboo Tray Ceramic Indoor Succulent Hole Spring Summer Birthday Housewarming Gifts (No Plants) ブランド名 商品コメント GREAT PLANT POT SET - The decorative planter pot with a farmhouse style font fits the most home decor and can be paired with a variety of plants. This pair of flower pots make a great gift for your friends or family on birthdays， Mother s day， housewarming， etc. br LARGE + SMALL SIZE - Package includes 2 ceramic pots and 2 bamboo trays. Say Aloe pot measures 4.7” Hx4.7” W. Little Friend pot measures 3.1” Hx3.1” W. Plants are NOT INCLUDED， so you can choose and enjoy their preferred plants. br PREMIUM QUALITY MATERIAL - These succulent planters are made of premium quality ceramic material and the punny saying is premium grade vinyl decal that is water， scratch， and abrasion resistant. br DRAINAGE HOLE & BAMBOO SAUCER TRAY - The ceramic plant pot comes with a drainage hole in the bottom to prevent overwatering. A saucer made of bamboo is supplied with the planter pot. br GREAT SERVICE - Purchase with confidence Every order includes new items that are carefully hand packaged and sealed in a box. If you are not happy with your order， contact us and we ll make it right 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 花、ガーデニング 園芸用品 鉢、プランター 植木鉢

商品コード YS0000037038310786