『2022進化版 電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18バッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 46分に出品され03月14日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
セット内容：本体＋付属品＋収納ケース ※バッテリー充電器別売
重量：（約）0.8kg
最大切断径：30mm
【切断直径】
剪定直径4段変更可能、最大切断枝直径30mm，最小切断枝直径10mm。直径30 mm以内の木の枝は簡単に剪断でき、枝を傷つけない。(樹木の状態により変わる場合があります)
【18Vバッテリー対応可能】
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ-BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860Bと互換性あります。
【ポータブルで軽量】
電気剪定ばさみは重量0.8kg非常に鋭くて耐久性があり、人間工学に基づいて設計されたソフトラバーグリップ、手になじみやすく、長時間使用しても手が疲れません。充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。
【ポータブルで軽量】せんていばさみそのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。力はいらない！女性も簡単です。
【幅広い用途】
庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブド
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 収納ケース付き 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用 園芸用
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落札価格8386円
708 入札履歴
終了
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