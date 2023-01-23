『(熱帯魚 生体)フラワーホーン おまかせ個体 （約１５cm前後）＋フラワーホーン専用飼料付き(EVERY DAY RED 120g)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 54分に出品され04月17日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【学名】 Amphilophus citrinellum X Amphilophus trimaculatum【最大全長】 30ｃｍ【分布】 改良品種【水温】 23〜30【水質】 弱酸性〜中性【餌】 生餌（冷凍）・乾燥飼料【混泳】 不可【特徴】 「Cichlasoma trimaculatum」と「Amphyloph-us citrinellum」を人工的に交配させた改良品種。飼育