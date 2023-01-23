『ナチュラルバランス スイート ポテト＆ バイソン 5.44kg ドッグフード【 セット割クーポン対象♪】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 14時 19分に出品され03月30日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【もちろん！セット割クーポン対象】
-:- 組み合わせは自由 -:-
2袋以上同時にカートへ入れて頂くと各クーポン適用となります。
・バイソンは消化が良く良質なタンパク質の赤味肉。低脂肪＆低コレステロール、健康的な動物性タンパク質として注目されています。
・健康な皮膚と被毛に必要な亜鉛を供給します。
L.I.D. Limited Ingredient Diets〜厳選素材〜
Grain Free Sweet Potato & Bison Dry Dog Formula
賞味期限(開封前)：袋に記載/開封後1ヶ月 原産国：MADE IN USA
お届商品のパッケージ及び成分はリニューアル等により表示写真及び表記内容と異なる場合がございます。
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落札価格8386円
876 入札履歴
終了
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