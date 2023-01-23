ナチュラルバランス スイート ポテト＆ バイソン 5.44kg ドッグフード【 セット割クーポン対象♪】【コストコ お買い得】

商品情報

【もちろん！セット割クーポン対象】

-:- 組み合わせは自由 -:-

2袋以上同時にカートへ入れて頂くと各クーポン適用となります。



・バイソンは消化が良く良質なタンパク質の赤味肉。低脂肪＆低コレステロール、健康的な動物性タンパク質として注目されています。

・健康な皮膚と被毛に必要な亜鉛を供給します。

L.I.D. Limited Ingredient Diets〜厳選素材〜

Grain Free Sweet Potato & Bison Dry Dog Formula



賞味期限(開封前)：袋に記載/開封後1ヶ月 原産国：MADE IN USA

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