『ペット 自動給餌器 タイマー ペット用自動給餌器 タイマー付き 5食分【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 37分に出品され03月27日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 規則正しい時間に5食分のお食事や薬を提供することができます。1度目のお食事はすぐに食べられるお食事で、残りの4食はご希望の時間に設定することができます。トレイは取り外して洗うことができますので、清潔にお使いいただけます。各トレーには約100gずつのフードを入れることができます。ご使用には単1アルカリ乾電池4本(別売)が必要です。 生産国:中国 素材・材質:プラスチック 商品サイズ:W31.2×D39.3×H8.6cm 重量:約1290g セット内容:おるすばんフィーダー本体トレイ取扱説明書・保証書(保証期間1年) ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)