『キャットタワー スリム おしゃれ 北欧 据え置き 置き型 安定感 シンプル 大型猫 小型 小型猫 運動不足 おもちゃ 省スペース 組立簡単【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 51分に出品され04月16日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品仕様

タイプ： 5層*イエロー 5層*ダークグレー 6層*ダークグレー

サイズ：（写真をご参照ください）

材質:：パーティクルボード/麻縄巻き/ポリエステル/紙管

：キャットタワー 猫タワー 突っ張り キャットランド キャットポール 猫ツリー 木製 省スペース 爪とぎ 多頭飼い



板材は木製から作られており、健康で環境にやさしいので自然に近く、猫は遊び好きで飼い主も安心です。



猫ちゃんはいつも室内で活動していて、運動不足。キャットタワーは猫ちゃんに遊園地のようなところで、楽しくタワ?をのぼりしてさがりして遊びます。