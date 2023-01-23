『Silver Chain Cuban Link Dog Collar for Medium Large Dogs，Bulldog Shepherd C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 37分に出品され04月11日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Silver Chain Cuban Link Dog Collar for Medium Large Dogs，Bulldog Shepherd Collar with Magnet Buckle
|ブランド名
|商品コメント
| Large Chain Size: Chain Wide:15mm(0.59")，Length: 22 inch with Magnet steel metal buckle decorated with CZ，shining sturdy and convinent， not easy to break.
How to measure dog size : The widest point around your dog’s Neck ，and add 1-1.5 inches for initial collar length for Adjustment.
High-Quality Material:Made of stainless steel chain， Hand Polished， Chew Proof， Durable， No Rust， for years of use It is very strong that can’t be pull it apart even with 680 lbs of force
FASHION & STYLISH : Metal Steel Dog Collar，Beautiful and various color and size choose from， Its bling bling fashion and amazing pet necklace collar accesorries for your adorable dogs. Itll help you gain tons of compliments from your friends，your neighbors or others passerby.
Serive & Quality : Email us， if there is any question， we will try our best to make you feel satified with.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0740866656811
商品コード
YS0000047439887562
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落札価格8386円
620 入札履歴
終了
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