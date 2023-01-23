『balacoo 2sets Collar Belt Small Dog Training Out Pulling Rope of Harness Ad【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 01時 07分に出品され03月12日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|balacoo 2sets Collar Belt Small Dog Training Out Pulling Rope of Harness Adjustable Leather Lead Cable Proof Large Braided Spring Walking Escape Brown for Pet Leash Size Kit Supplies
|ブランド名
|商品コメント
| Leather Dog Collar And LeashPremium and highclass material rope very for your long time use.
Braided Leather Dog LeashLong leash design can give enough freedom but everything in your control.
Cat Walking LeashIt helps you to take out your pet easily and its also easy to wear and remove.
Pet Collar And Leash SetThe small size makes it more convenient for you to carry. Can make your dog walking more enjoyable and easier.
Escape Proof Dog LeashFirm and wear resistance tensile resistance fast recovery long service life.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046838381859
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落札価格8386円
994 入札履歴
終了
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