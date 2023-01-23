『ペットセーフ PetSafe PBCー102 Adjustable Waterproof Dog Bark Control Collar with B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 00時 34分に出品され03月16日 00時 34分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|ペットセーフ PetSafe PBCー102 Adjustable Waterproof Dog Bark Control Collar with Battery， One Size
|ブランド名
|商品コメント
| Matching leash and harnesses are available
Timeless and classic， hardy but cool
All joins are box stitched for Extra strength and a quality finish
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0729849110502
商品コード
YS0000028737232441
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落札価格8386円
208 入札履歴
終了
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