『クラック・アンド・フェッチ・スティック／スモール PTPS68895【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 16時 21分に出品され03月19日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|クラック・アンド・フェッチ・スティック／スモール PTPS68895
|ブランド名
|Petstages
|商品コメント
|ペットステージ Petstages Crack N Fetch Stick Dog Toy ー Fun Sound for Fun Fetch Play， Small お探しの色、サイズ、バリエーション等はお気軽に問い合わせください。 在庫数以上を購入希望されるお客様もお気軽にどうぞ
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028737230199
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落札価格8386円
975 入札履歴
終了
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