『ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 44分に出品され03月07日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 42.50 cm

奥行 : 58.50 cm

重量 : 7.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。