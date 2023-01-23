『GORGSPET キャットタワー おしゃれ キャットタワー ハンモックタワー人気ランキング ツリースリム 省スペース 全麻縄巻き 麻紐 爪と【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月18日 16時 59分に出品され02月18日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GORGSPET キャットタワー おしゃれ キャットタワー ハンモックタワー人気ランキング ツリースリム 省スペース 全麻縄巻き 麻紐 爪と



【商品説明】

・?【愛猫の健康を守り、家具を長持ちさせる】一部の支柱はすべて麻のロープで巻かれており、上下に走る途中も爪とぎを忘れることない、マットの素材も爪とぎ機能を持つサイザル布を使用しているので、愛猫によって家具が摩耗する心配はもうない。

・??【日本語取扱書、組立簡単】当社の説明書はすべて、短時間で組み立てられるように、書



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。