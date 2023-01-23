『デオトイレ ふんわり香る消臭・抗菌サンド ナチュラルグリーンの香り 3.8L×4セット 猫 砂 猫砂 猫の砂 猫トイレ砂【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 00分に出品され04月02日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】 (まとめ）デオトイレ ふんわり香る消臭・抗菌サンド ナチュラルグリーンの香り 3.8L （ペット用品)【×4セット】 【メーカー名】ユニ・チャーム 株式会社 お手入れカンタン！閉めきったお部屋でもニオわない、猫用のシステムトイレ約1ヶ月交換不要 ※「消臭サンド」はオシッコをサッと下層に通過させ、オシッコが固まらないので、取り除きがいらずお手入れカンタン ※愛猫1頭(体重8Kgまで)の場合猫ちゃんが砂かきするたびに香りのカプセルがはじけて香りが発生、しっかり消臭、香り長続き猫ちゃんの手に挟まりにくい大きさで、飛び散りにくく、お掃除もラクラク ※デオトイレ取り替え専用消臭サンド(シリカゲル丸粒タイプ)比粉立ちカットコーティング採用 【材質】ゼオライト、シリカゲル、香料マイクロカプ
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落札価格8386円
4 入札履歴
終了
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