キャットタワー 透明宇宙船 頑丈 据え置き木製 麻紐 爪とぎボール 猫ベッド 大型 木目調　多頭飼い 据え置き型 爪とぎ 猫タワー 爪研ぎ 高さ135cm【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【注意事項】掲載写真の一部は組み立て完了後の実物撮影になります。ご参照ください。また、海外製品インポート品なので，輸入時や運送中にや無得ない欠けが生じる可能性がございます（掲載写真をご参照ください）。使用には影響がございません。ご了承の上ご購入ください。細かいデザインは仕入れる時期により変わる可能性がございます。組み立て後のサイズ 高さ135cm 横56cm 縦50cm素材：MDF木材 麻 アクリル据え置き型のMDF木製キャットタワーは頑丈で安定性もあるので多頭飼い大型猫にもおススメです。天空のキャットハウスを猫ちゃんのベッドにも使えます。最高級のMDF板を使用し、エコで軽量出高い耐久性を持っています。高級感と美しさを持つ同時に、頑丈さも保証できます。高い耐久性でお手入れ簡単です。水が濡れたり、汚れがついた時は、雑巾で軽く拭くだけで綺麗になります。宇宙船カプセルも水洗い可能です季節を問わず 夏になったら木の涼しさを楽しめる。冬になったらマットを敷くと、猫の冬のいい場所になる。温もりが感じられる木目調、部屋のインテリアとあうデザインです。天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱