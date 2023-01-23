『キャットタワー 木製 日本製 据え置き 猫タワー 多頭飼い 爪とぎ おしゃれ 大型猫 透明宇宙船 安定性抜群 猫ハウス 突っ張り ネコ 猫用 運動不足 cat-t125jp【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 22時 09分に出品され04月18日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【木製】ナチュラルで温かみのある色合いなので、お部屋のインテリアにも合わせやすいです。耐水性に優れた天然ラバーウッド。水で濡れたり、汚れが付いた時は布でサッと一拭き綺麗になります。乾燥に強いラバーウッド素材を使用して、頑丈で長持ちします。隠れ家は板組み継ぎにするなど接着剤の使用を抑えて、安全で臭いもなく安心してお昼寝ができます。

【見晴台】猫ちゃんは高いところが大好き。周りを見渡すことができて落ち着けます。

【隠れられるハウス】ねこ模様の窓がかわいい！暗くて狭い場所はネコちゃんにとって一番落ち着く隠れ家です！大切な猫ちゃんに安全で快適なキャットタワーを

【天然サイザル麻】全面爪とぎ仕様なので、どこでもバリバリ爪とぎできます。猫ちゃんの大好きな麻縄で、いつでもストレス解消に！麻縄素材の爪とぎは、丈夫で長持ちします。支柱は全面どこでも360爪とぎ可能です。麻縄（市販）は巻き直しができて、何度でも使えて安心です。

【製品仕様】商品サイズ：約W60×D40×H125cm / カラー：ナチュラル / 材質：木製＋サイザル麻 / 重量：約8.85kg