【5種セット】【レビューで店舗特典付】SEVENTEEN 11TH MINI ALBUM SEVENTEENTH HEAVEN 17 11集 ミニアルバム【ポスター付】【和訳選択】【送料無料】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

メディア：CD・韓国盤

ジャンル：KPOP

発 売 国：KOREA

発 売 日：2022年 10月 23日発売

発送日目安：発売日より配送特急便1-3営業日、一般輸入便3-5営業日

※新型コロナの影響で韓国の音盤生産工場の稼働率の低下により入荷次第順次発送となります。

商品番号 :

サイズ：ｍｍ/g

商品詳細：





初回限定品はなくなり次第予告なく終了致します。

輸入品は国際輸送及び通関時にキズ、ヒビ、小破れなどが非常につきやすく、輸入品の特性上返品交換できない場合が御座います。発売元の販売基準が店舗販売基準になっており皆様の代わりに輸入通関の手続きをする役割を果たしておりますのでご了承のうえお買い求めください。



上記の理由でのキャンセル・返品・交換などはお受けできません。