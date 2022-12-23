『【5種セット】【レビューで店舗特典付】SEVENTEEN 11TH MINI ALBUM SEVENTEENTH HEAVEN 17 11集 ミニアルバム【ポスター付】【和訳選択】【送料無料】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 13分に出品され03月29日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メディア：CD・韓国盤
ジャンル：KPOP
発 売 国：KOREA
発 売 日：2022年 10月 23日発売
発送日目安：発売日より配送特急便1-3営業日、一般輸入便3-5営業日
※新型コロナの影響で韓国の音盤生産工場の稼働率の低下により入荷次第順次発送となります。
商品番号 :
サイズ：ｍｍ/g
商品詳細：
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落札価格8386円
245 入札履歴
終了
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