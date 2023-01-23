『gショック ジーショック G-SHOCK 八角形 メンズ 腕時計 GA-2100SKE-7ADR ブラック スケルトン カシオ CASIO【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 23時 54分に出品され04月16日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
7年保証キャンペーン カシオ gショック ジーショック G-SHOCK アナログデジタル スケルトンシリーズ 八角形 クオーツ メンズ 腕時計 GA-2100SKE-7ADR CASIO ANALOG-DIGITAL Skeleton Series デジタル ブラック スケルトン 透過する樹脂パーツで構成したスケルトンシリーズ。カーボンコアガード構造で8角形ベゼルが特徴のGA-2100をベースに、シックなカラーリングでファッションアイテムとしても活躍します。 国内モデル品番：GA-2100SKE-7AJF ギフト プレゼント 父の日 敬老の日 クリスマス 20代 30代 40代 50代 60代
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落札価格8386円
772 入札履歴
終了
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