『LeapFrog Mr. Pencils ABCバックパック ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 07分に出品され03月26日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LeapFrog Mr. Pencils ABCバックパック ピンク
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 25.90 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8386円
102 入札履歴
終了
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