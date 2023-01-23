『フレンチコネクション メンズ シャツ トップス French Connection Tall leaf print revere collar shirt in navy【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 45分に出品され03月15日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トップスサイズ

サイズ | 胸囲 | ウェスト| ウエスト(inc)

XXS | 約84cm | 約69cm | 27inc

XS | 約88cm | 約73cm | 28-29inc

S | 約94cm | 約78cm | 30-31inc

M | 約100cm | 約83cm | 32-33inc

L | 約106cm | 約88cm | 34-35inc

XL | 約112cm | 約96cm | 36-38inc

XXL | 約118cm | 約108cm | 42-44inc



ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



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カテゴリ ファッション

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