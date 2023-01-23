『THE NORTH FACE ノースフェイス ショルダーバッグ SQUARE TOTE スクエア トート バッグ クロスバッグ ミニバッグ ロゴ メンズ レディース NN2PP09J/K/L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 14時 08分に出品され04月03日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ザノースフェイス スクエア トート NN2PP09



商品名 : THE NORTH FACE SQUARE TOTE

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アイボリー ブラック ライトカーキ

NN2PP09J NN2PP09K NN2PP09L



コットンキャンバス素材でスクエア型が特徴のミニサイズショルダーバッグです。

両サイド部分に長さ調節が可能なクロスストラップが付いており、クロスバックとしても使用が可能です。

内側に別途収納が可能なポケットがあり、分離収納ができ便利です。

入り口部分がファスナーになっており、安全に収納できます。



ブランド・メーカー：THE NORTH FACE

素材：

表地：綿100％

サイズ：ONE-SIZE

カラー：IVORY / BLACK / LIGHT-KHAKI



・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ THE

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