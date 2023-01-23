ディッキーズ メンズ ボトムス カジュアルパンツ カーゴパンツ Flex Twill Cargo Pants【2025年度カレンダ】

商品情報

ボトムスサイズ

USサイズ表記 ｜ ウエスト

XXS(27inc) ｜ 68cm

XS(28-29inc) ｜ 71-74cm

S(30-31inc) ｜ 76-79cm

M(32-33inc) ｜ 81-84cm

L(34-35inc) ｜ 86-89cm

XL(36-37inc) ｜ 91-94cm

XXL(38-39inc)｜ 97-99cm

XXXL(40inc) ｜ 102cm



股下サイズ

サイズ表記 ｜股下

Short(30in) ｜76cm

Regular(32in)｜81cm

Long(34in) ｜86cm



ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



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