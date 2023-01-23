『ディッキーズ メンズ ボトムス カジュアルパンツ カーゴパンツ Flex Twill Cargo Pants【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 10時 52分に出品され04月08日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボトムスサイズ
USサイズ表記 ｜ ウエスト
XXS(27inc) ｜ 68cm
XS(28-29inc) ｜ 71-74cm
S(30-31inc) ｜ 76-79cm
M(32-33inc) ｜ 81-84cm
L(34-35inc) ｜ 86-89cm
XL(36-37inc) ｜ 91-94cm
XXL(38-39inc)｜ 97-99cm
XXXL(40inc) ｜ 102cm
股下サイズ
サイズ表記 ｜股下
Short(30in) ｜76cm
Regular(32in)｜81cm
Long(34in) ｜86cm
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。
只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。
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ニュールック メンズ ハーフパンツ・ショーツ ボトムス New Look checkerboard shorts in gray - part of a set - co-ord 7
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コルージョン メンズ ハーフパンツ・ショーツ ボトムス COLLUSION long board shorts in black
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エイソス メンズ ハーフパンツ・ショーツ ボトムス ASOS DESIGN slim linen shorts in mid length in stripe print
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コルージョン メンズ ハーフパンツ・ショーツ ボトムス COLLUSION cargo longline twill short in brown
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落札価格8386円
130 入札履歴
終了
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