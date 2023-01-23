『ドリンクウェル ミニファウンテン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 08時 58分に出品され03月30日 08時 58分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネコちゃんや小型犬、中型犬にぴったりの自動給水器２種類のフィルターで埃や有機物質を除去、新鮮な飲み水を提供できますコンパクトなデザインなのでお部屋に置きやすい容量：約1.2リットルフィルターはドリンクウェル プラチナム/スタンダード用のものを利用できます