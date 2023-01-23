『高品質 ビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズバッグ 斜めがけ 肩掛け鞄 本革 牛革 トートバッグ 大容量 多機能 通勤通学 ブラウン 男性用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 56分に出品され03月28日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
商品:RANB-0106
素材:牛革
カラー：ブラウン
サイズ：横36cm×縦26cm×マチ10cm
一流の革職人が天然牛革で仕上げ、ベーシックで使いやすいバッグ。
本革を使用して作製しております。自然素材の為
革本来の小さな傷筋、しわ等がある場合がございます。
手作業で制作しているため、多少のずれ等がある場合がございます。
製作時の汚れやマーキングの跡等がある場合がございます。
ハンドメイドの味とご理解ください。
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落札価格8386円
797 入札履歴
終了
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