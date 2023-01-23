『スノーピーク(snow peak) スノーピーク マルチコンテナ Sユニット UG-078【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 22時 09分に出品され04月22日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) スノーピーク マルチコンテナ Sユニット UG-078
【商品説明】
・サイズ:W380×D265×H130mm
・材質:10号帆布、PVC板、ポリプロピレン、アクリルテープ(中芯ポリプロピレン)
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 42.10 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8386円
624 入札履歴
終了
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