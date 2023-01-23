『健康肌着 ひだまり チョモランマ 紳士ズボン下（ 防寒肌着 あったか肌着 紳士肌着 ） (M:胸囲 88?96・ウエスト76?84・身長16【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 53分に出品され04月02日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

健康肌着 ひだまり チョモランマ 紳士ズボン下（ 防寒肌着 あったか肌着 紳士肌着 ） (M:胸囲 88?96・ウエスト76?84・身長16



【商品説明】

・Mサイズ：ウエスト 76cm～84cm

・品質表示〜表側：アクリル37%・指定外繊維（キュートリー）33%・毛30% 中糸：ナイロン100% 裏側：ポリ塩化ビニル80%・アクリル20%



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ 健康肌着

ひだまり

チョモランマ

紳士ズボン下（

防寒肌着

あったか肌着

紳士肌着

）

(M:胸囲

88?96・ウエスト76?84・身長16