『健康肌着 ひだまり チョモランマ 紳士ズボン下（ 防寒肌着 あったか肌着 紳士肌着 ） (M:胸囲 88?96・ウエスト76?84・身長16【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 53分に出品され04月02日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
健康肌着 ひだまり チョモランマ 紳士ズボン下（ 防寒肌着 あったか肌着 紳士肌着 ） (M:胸囲 88?96・ウエスト76?84・身長16
【商品説明】
・Mサイズ：ウエスト 76cm～84cm
・品質表示〜表側：アクリル37%・指定外繊維（キュートリー）33%・毛30% 中糸：ナイロン100% 裏側：ポリ塩化ビニル80%・アクリル20%
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8386円
747 入札履歴
終了
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