『玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 01時 07分に出品され03月12日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+



【商品説明】

・【80PLUS】80PLUS Gold

・【RoHS指令】対応

・【コネクタ】ATX 24/20pin x1，ATX12V 4pin/EPS12V 8pin x1

・【サイズ】85x175x65mm

・【ファン】8cm静音ファン

・【保護回路】OPP，OVP，SCP

・【入力】100V(90~132V) 50/60Hz 5A



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。