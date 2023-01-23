『BUFFALO TurboUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD 冷却ファン付きモデル HD-HES1.5TU2/F【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 15時 15分に出品され04月05日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO TurboUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD 冷却ファン付きモデル HD-HES1.5TU2/F
【商品説明】
・HDD-E
・I/Fの有無：なし
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・転送方式：USB
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8386円
84 入札履歴
終了
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