『Funko Advent Calendar The Nightmare Before Christmas 2020【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 07分に出品され03月05日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Funko Advent Calendar The Nightmare Before Christmas 2020 ブランド名 Esputunk 商品コメント Count down the holidays with this Nightmare Before Christmas advent calendar from Funko!

Hidden behind little doors are 24 different Pocket Pop! vinyl figures waiting to surpise you.

All the characters are from Nightmare Before Christmas. Who will make an appearance Perhaps Jack Skellington Or maybe Oogie Boogie will try to steal the show.

Pocket Pop! vinyl figures range in height depending on character. The Maximum height is 2 inches tall.

Collect all Nightmare Before Christmas product from Funko! 商品カテゴリ AKR商店 ゲーム、おもちゃ カードゲーム 本、雑誌、コミック ゲーム攻略本 カードゲーム カードゲーム全般

JANコード/ISBNコード 0889698496681

商品コード YS0000047038561817