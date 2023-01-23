『DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース ネイビー Mサイズ DBX2760【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 50分に出品され03月07日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESCENTE(デサント) 野球 フリースジャケット バリアフリース ネイビー Mサイズ DBX2760
【商品説明】
・Lサイズ:胸囲96cm、身長175cm
・Mサイズ:胸囲92cm、身長170cm
・Oサイズ:胸囲100cm、身長180cm
・Sサイズ:胸囲88cm、身長165cm
・原産国:インドネシア
・機能:はっ水、保温、ストレッチ
・素材:ウォームブラッシュニット(ポリエステル100%)、ウォームブラッシュニットPT(ポリエステル100%)
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8386円
884 入札履歴
終了
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