『充電式剪定ばさみ 電動 コードレス 充電式 剪定バサミ 剪定鋏 マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 枝切り果樹用 園芸用 剪定用具【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 15時 34分に出品され04月12日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 充電式剪定ばさみ 電動 コードレス 充電式 剪定バサミ 剪定鋏 マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 枝切り果樹用 園芸用 剪定用具