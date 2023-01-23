『美少女戦士セーラームーン THE MOVIE Blu-ray 1993-1995(初回生産限定)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 07時 10分に出品され03月26日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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<収録作品>
DISC1
『劇場版 美少女戦士セーラームーンR』(1993年12月公開/60分)
『メイクアップ! セーラー戦士』(1993年12月公開/17分)
DISC2
『劇場版 美少女戦士セーラームーンS』(1994 年12月公開/60分)
DISC3
『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡』(1995年12月公開/60分)
『スペシャルプレゼント 美少女戦士セーラームーンSuperS外伝 亜美ちゃんの初恋』(1995年12月公開/16分)
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落札価格8386円
393 入札履歴
終了
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