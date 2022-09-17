『【箱なし】 キルホーマン スモールバッチ No.2 並行品 47.2度 700ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 15時 15分に出品され03月27日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バーボン樽、ソーテルヌ樽、シェリー樽の3種の樽で熟成した原酒を使用し、少し高めのアルコール度数でボトリングしたスモールバッチです。

キルホーマン蒸溜所の創業者アントニー・ウィルズ氏のアイデアから生まれたスモールバッチボトリング。

ぜひこの機会にトリプルカスクのハーモニーをお楽しみください。





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