キャットタワー 突っ張り スリム E つっぱり 木登り おしゃれ 海外かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い 省スペース 売切【カレンダー 2025の人気アイテム】

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期間：07/1 - 7/31





組立取扱説明書付属



注意：

色合いは、モニター環境などにより実物とは多少異なる場合があります。

手作業測定のため、サイズは誤差がある場合がございます。

原材料具合、製造工場の変更等により予告なくデザイン、仕様などを変更する事がございます。

大人２人以上での組み立てをお勧めします。1週間に1回程度、ネジがゆるんでいないか点検してください。猫が興味を示さないなど製品不備以外の返品はお受けできません。爪とぎ部分は麻の材質上、繊維クズが出ますが不良ではございません。接着剤や麻のにおいがする場合、数週間程度換気をすることで薄らいでいきます。部品の販売はしておりません。





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