『羽生結弦選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラウン 40cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 18時 46分に出品され04月15日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

羽生結弦選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラウン 40cm



【商品説明】

・カラー:ブラウン

・サイズ: 40cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:紐部(生地)/ポリエステル 紐部(中芯)/エラストマー 留め具/純チタン、ステンレス、ポリアセタール



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。