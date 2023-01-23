アンダーアーマー トップス レディース フィットネス MID PADLESS - Medium support sports bra - versa blue/pink punk/white【2025年度カレンダ】

商品情報

レディーストップス参考サイズ

【2】 USサイズ:XS 身長:160 胸囲:80

【4】 USサイズ:S 身長:165 胸囲:84

【6】 USサイズ:M 身長:170 胸囲:88

【8】 USサイズ:L 身長:175 胸囲:92





素材

87% polyester， 13% elastane



配送料無料！！



海外サイズにつき、洋服はワンサイズ小さめをお買い求めください。

（＊シューズは除く）

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あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。

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