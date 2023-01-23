『S.H.フィギュアーツ ホークアイ『アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン』(魂ウェブ商店限定)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 06時 49分に出品され03月08日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S.H.フィギュアーツ ホークアイ『アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン』(魂ウェブ商店限定)
【商品説明】
・【サイズ】全高約150mm
・【素材】ABS、PVC
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8385円
169 入札履歴
終了
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