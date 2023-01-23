『You’re Mine Double-Oaked Imperial Stout Untappd 4.60！！！【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 52分に出品され03月11日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 You’re Mine

Double-Oaked Imperial Stout

Untappd 4.60??

Aged 7 months in Heaven Hill barrels then transferred it to Woodford Reserve Double Oaked Barrels for an additional 16 months， allowing it to really luxuriate in those complex whiskey-oak nuances. To finish it off， they conditioned the whole thing on rich additions of hazelnuts， raw coconut， and Madagascar vanilla beans.

This is a very limited batch，ONLY have 11 cases for sale??