『You’re Mine Double-Oaked Imperial Stout Untappd 4.60！！！【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 52分に出品され03月11日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
You’re Mine
Double-Oaked Imperial Stout
Untappd 4.60??
Aged 7 months in Heaven Hill barrels then transferred it to Woodford Reserve Double Oaked Barrels for an additional 16 months， allowing it to really luxuriate in those complex whiskey-oak nuances. To finish it off， they conditioned the whole thing on rich additions of hazelnuts， raw coconut， and Madagascar vanilla beans.
This is a very limited batch，ONLY have 11 cases for sale??
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落札価格8385円
157 入札履歴
終了
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