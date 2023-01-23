『（本州四国 送料無料） ヘルス 業務用入浴剤 Ａ−１２７ 「ピンクグレープフルーツの香風呂」 ６ｋｇ×２袋【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 21時 57分に出品され05月19日 21時 57分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 香り：グレープフルーツの香り 内容量６ｋｇ×２袋（１２ｋｇ） 計量カップ付 塩素耐性対応品