『植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 マーブル アーバンプランツポット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 00時 34分に出品され03月07日 00時 34分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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サイズ：素材：φ38cm h39.5cm
口径サイズ：φ36.6cm鉢：φ38cm h38.5cm
受皿：φ34.5cm h3.5cm 厚み：0.7
底穴：φ3cm
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
重量：約4.05kg
原産国：中国
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落札価格8385円
760 入札履歴
終了
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