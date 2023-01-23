植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 マーブル アーバンプランツポット【2025年度カレンダ】

商品情報

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サイズ：素材：φ38cm h39.5cm

口径サイズ：φ36.6cm鉢：φ38cm h38.5cm

受皿：φ34.5cm h3.5cm 厚み：0.7

底穴：φ3cm

プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

重量：約4.05kg

原産国：中国