『植木鉢 おしゃれ 軽量 ファーバーストーン ポット ツートン ブルー系 33cm 10リットル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 49分に出品され03月07日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 直径33cm 高さ30cm 口径28cm

底直径18cm 内高さ29cm 内底直径17cm

容量 ： 約 10リットル

重さ ： 約 2.3kg

色 ：ブルー系

底穴 ： 有