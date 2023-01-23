『植木鉢 おしゃれ 軽量 ファーバーストーン ポット ツートン ブルー系 33cm 10リットル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 49分に出品され03月07日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
直径33cm 高さ30cm 口径28cm
底直径18cm 内高さ29cm 内底直径17cm
容量 ： 約 10リットル
重さ ： 約 2.3kg
色 ：ブルー系
底穴 ： 有
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落札価格8385円
296 入札履歴
終了
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