植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 アーバンプランツポット ソリッド【お歳暮】

商品情報

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サイズ:Φ38 H39.5

口径サイズ:φ36.6

鉢:φ38 H38.5 受皿:φ34.5 H3.5 厚み:0.7 底穴:φ3

素材:プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

重量:4.05kg

底穴有

12号鉢



躍動感溢れる個性豊かなマーブル模様が魅力的なリサイクル素材のプランツポット。

同じ柄は一つとしてないオリジナルさで、インテリアのアクセントとしても目が引くデザイン。

軽量かつ丈夫な素材で、安心して持ち運びや管理が可能。



素材の特性や製造上、色むらや色あせ、模様の出かたに個体差がございます。予めご了承下さい。

ご使用時の水漏れや摩擦による移染等にご注意下さい。

強い衝撃を与えると、破損の恐れがございますのでご注意下さい。

誤使用による事故には、一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。