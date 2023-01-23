『植木鉢 プラスチック おしゃれ かわいい 室内 鉢植え ポット 多肉植物 観葉植物 12号鉢 アーバンプランツポット ソリッド【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 13時 46分に出品され04月23日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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サイズ:Φ38 H39.5
口径サイズ:φ36.6
鉢:φ38 H38.5 受皿:φ34.5 H3.5 厚み:0.7 底穴:φ3
素材:プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
重量:4.05kg
底穴有
12号鉢
躍動感溢れる個性豊かなマーブル模様が魅力的なリサイクル素材のプランツポット。
同じ柄は一つとしてないオリジナルさで、インテリアのアクセントとしても目が引くデザイン。
軽量かつ丈夫な素材で、安心して持ち運びや管理が可能。
素材の特性や製造上、色むらや色あせ、模様の出かたに個体差がございます。予めご了承下さい。
ご使用時の水漏れや摩擦による移染等にご注意下さい。
強い衝撃を与えると、破損の恐れがございますのでご注意下さい。
誤使用による事故には、一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
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落札価格8385円
947 入札履歴
終了
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