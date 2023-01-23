『モズ リュック 軽量 がま口 大容量 通勤 バッグ マザーズバッグ ナイロン レディース メンズ 二層式＆がま口リュック 07A / ZZC【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 38分に出品され03月08日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュック 軽量 がま口 大容量 通勤 バッグ マザーズバッグ ナイロン レディース メンズ 二層式＆がま口リュック 07A / ZZC
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・メイン素材: 素材：[本体]ナイロン(ツイル生地)、[付属パーツ]合成皮革・フェイクレザー
・全長 タテ40cmxヨコ27cmxマチ17cm
・撥水剤
・留め具の種類: 2wayファスナー
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 43.29 cm
奥行 : 47.29 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8385円
80 入札履歴
終了
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