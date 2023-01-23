『モズ リュック 軽量 がま口 大容量 通勤 バッグ マザーズバッグ ナイロン レディース メンズ 二層式＆がま口リュック 07A / ZZC【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 38分に出品され03月08日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュック 軽量 がま口 大容量 通勤 バッグ マザーズバッグ ナイロン レディース メンズ 二層式＆がま口リュック 07A / ZZC



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・メイン素材: 素材：[本体]ナイロン(ツイル生地)、[付属パーツ]合成皮革・フェイクレザー

・全長 タテ40cmxヨコ27cmxマチ17cm

・撥水剤

・留め具の種類: 2wayファスナー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 43.29 cm

奥行 : 47.29 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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