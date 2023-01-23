『サンライン(SUNLINE) PEライン ソルティメイト ジガー ULT 8本組 300m 1.2号 20lb【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 16時 32分に出品され04月20日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンライン(SUNLINE) PEライン ソルティメイト ジガー ULT 8本組 300m 1.2号 20lb



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。