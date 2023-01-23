『プリモ 日本メーカー最新型ワイヤレスイヤホン(PRIMO)PT093 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きトゥルーワイヤレスイヤ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 13分に出品され03月08日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリモ 日本メーカー最新型ワイヤレスイヤホン(PRIMO)PT093 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きトゥルーワイヤレスイヤ
【商品説明】
・イヤホンしたまま会話できる外音取り込み機能 イヤホン部を長押しするだけで外音取り込み機能を起動できるのでイヤホンを外すことなく会話や周囲音を聞くことが可能です。
・ノイズキャンセリング機能 内蔵マイクで周囲のノイズを集音、高度な信号処理を行うことでリアルタイムにノイズを低減し音楽や映像へ没入感を高めます。
・低遅延モードでゲームも快適 ワイヤレスイヤホンで発生する画面と音のズレを最小限にすることでタイミングのシビアなゲームも快適にプレイすることができます。
・防水規格 IPX4
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 10.10 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パイオニア SE-MS5T ヘッドホン 密閉型/ハイレゾ対応 レッド SE-MS5T-R
¥ 8385
Bluetooth ヘッドフォン Hmusic 密閉型 ヘッドフォン Bluetooth 5.1有線接続 32時間再生柔軟なプロテインレザー
¥ 8385
Edifier W820NB AAC対応 ノイズキャンセリング ヘッドホン / Bluetooth ワイヤレスヘッドホン / 有線 ハイレゾ
¥ 8385
1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)
¥ 8385
ＴＵＲＴＬＥ ＢＥＡＣＨ RECON 500有線マルチ ゲーミングヘッドセット ブラック 目安在庫=○
¥ 8384
Kinera Celest Gumiho ハイブリッド ドライバー インイヤー モニター、10mm 角平面ドライバー + 1BA IEMs
¥ 8384
パナソニック 密閉型サラウンドヘッドホン 折りたたみ式 DTS Headphone:X対応 ブラック RP-HX550-K
¥ 8384
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Dan Clark Audio Aeon Flowシリーズ シープスキン・
¥ 8384
FUNCL Ａ１ ホワイト FC8E1JP/CIPX5防水本体6.5時間再生片耳4.7g通話ノイズカット機能完全ワイヤレスイヤホン カナル型
¥ 8384
OneOdio Monitor 60 モニターヘッドホン 密閉型 有線 ヘッドフォン ハイレゾ対応 オーバーイヤーヘッドホン 着脱式 ケーブル 3本付き DJ ヘッドホン Youtube
¥ 8383
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8383
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8383
オーディオテクニカ ATH-LS70
¥ 8383
ASTRO Gaming PS4 ヘッドセット A40TR 5.1ch 有線 3.5mm usb PS5 PS4 PC Mac Switch
¥ 8383
JBL (ジェイビーエル) Tune 225TWS トゥルーワイヤレス イヤホン ヘッドホン - JBL ピュアベースサウンド Blueto
¥ 8383
Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック S2PG
¥ 8383
ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 8383
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /
¥ 8383
落札価格8385円
404 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！