『プリモ 日本メーカー最新型ワイヤレスイヤホン(PRIMO)PT093 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きトゥルーワイヤレスイヤ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 13分に出品され03月08日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリモ 日本メーカー最新型ワイヤレスイヤホン(PRIMO)PT093 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きトゥルーワイヤレスイヤ



【商品説明】

・イヤホンしたまま会話できる外音取り込み機能 イヤホン部を長押しするだけで外音取り込み機能を起動できるのでイヤホンを外すことなく会話や周囲音を聞くことが可能です。

・ノイズキャンセリング機能 内蔵マイクで周囲のノイズを集音、高度な信号処理を行うことでリアルタイムにノイズを低減し音楽や映像へ没入感を高めます。

・低遅延モードでゲームも快適 ワイヤレスイヤホンで発生する画面と音のズレを最小限にすることでタイミングのシビアなゲームも快適にプレイすることができます。

・防水規格 IPX4



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 10.10 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。